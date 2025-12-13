Playas peligrosas y aguaceros en horas de la tarde, debido a la humedad que arrastra una vaguada en la zona, predominan este sábado en Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

La mayor alerta emitida por la agencia federal es en torno a las condiciones en las que se encuentran las playas, ya que son peligrosas para los bañistas. Se augura fuerte oleaje y un alto riesgo de corrientes marinas.

“Las condiciones marítimas y en las playas peligrosas persisten, al menos, hasta el domingo. Se recomienda encarecidamente a los bañistas que sigan el sistema de advertencia de bandera roja, y a los operadores de embarcaciones pequeñas que permanezcan en tierra hasta que mejoren las condiciones”, alertó Meteorología.

El alto riesgo de corrientes de resaca está activo hasta esta tarde noche, “a lo largo de las playas orientadas al norte, noroeste y noreste de Puerto Rico”.

Estas corrientes son capaces de arrastrar hasta el mejor de los nadadores hacia mar afuera, lo que aumenta el riesgo de ahogamiento.

Mientras, está activada una advertencia para embarcaciones pequeñas hasta las 5:00 p.m. del domingo.

Se registran vientos de hasta 20 nudos, con ráfagas de hasta 30 nudos. Mientras, el oleaje está entre seis a ocho pies, especialmente en las aguas del océano Atlántico.

En cuanto a la lluvia, se informó que sería hoy el día más lluvioso de la semana, “debido a un aumento repentino de humedad asociado con una vaguada débil”.

Se indicó que la humedad que llegará a la zona, combinado con el calor diurno y los efectos orográficos en la Cordillera Central generarían “lluvias dispersas o localmente numerosas en el centro y oeste de Puerto Rico”.

“Sin embargo, se espera un patrón más lluvioso al final de la tarde y durante la noche en la mayoría de las zonas costeras del norte y sur de Puerto Rico, así como en la mitad oriental de Puerto Rico a medida que la vaguada cruza el área local. Se espera que el contenido de agua precipitable alcance un máximo cercano a 2 pulgadas, muy por encima de los niveles normales. No se pueden descartar tormentas eléctricas aisladas”, dijo Meteorología en su informe.

Se informó que inundaciones localizadas son posibles.