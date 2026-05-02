Este sábado se perfila caluroso, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Por ello, se recomendó a mantenerse hidratado, evitar las largas exposiciones al sol y vestir con ropa de colores claro.

Lo que se esperan son temperaturas que ronden los altos 80 a bajos 90 grados Fahrenheit. Pero, esta temperatura, unidad a la humedad disponible, hará que el índice de calor exceda los 100 grados Fahrenheit, principales en zonas urbanas y costeras, detalla el informe del tiempo.

Estas condiciones se deben a que se registra “un flujo de aire del sur en niveles bajos que transporta una masa de aire más cálida”.

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Recomendaciones del SNM en San Juan ante altos índices de calor. ( Twitter )

“Se espera una tendencia a la sequía durante el fin de semana, lo que propiciará condiciones climáticas generalmente buenas hasta principios de la próxima semana, con lluvias vespertinas localizadas en el oeste de Puerto Rico. Persistirán temperaturas superiores a lo normal, con índices de calor que alcanzarán o superarán los 100 grados en zonas urbanas y costeras”, precisó Meteorología.

En cuanto a la lluvia, la agencia federal promedió que entre las 12:00 p.m. a 5:00 p.m. pudiesen registrarse “aguaceros aislados a dispersos”

La zona noroeste e interior de la Isla se vería más afectada. Para esa área hay un “riesgo limitado de inundaciones”.

En cuanto a las condiciones marítimas, se informó que “se espera un riesgo de bajo a moderado de corrientes marinas hoy”. Los bañistas deben ejercer precaución.