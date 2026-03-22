Un frente frío afecta este domingo a Puerto Rico, provocando lluvias en gran parte de la Isla y aumentando el riesgo de inundaciones en varias regiones.

Según indicó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en su informe diario, las lluvias asociadas al frente frío serán de moderadas a fuertes y se extenderán a lo largo de la jornada con periodos que incluirán algunos rayos.

Estas precipitaciones a su vez generarían inundaciones urbanas, así como el desbordamiento de riachuelos en distintas zonas.

“La mayoría de las áreas puede esperar un riesgo limitado de inundaciones; sin embargo, el interior y el interior oeste presentan un riesgo elevado de inundaciones, incluyendo inundaciones urbanas y en áreas bajas”, indicó la agencia, que recomendó ejercer precaución en la carretera.

El SNM exhortó también a tener precaución ante posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como a evitar cruzar carreteras inundadas.

“Aunque no esté lloviendo en su área, los ríos pueden aumentar rápidamente debido a lluvias río arriba”, advirtió también el SNM.

Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta, conducir con precaución y seguir de cerca los informes del tiempo oficiales durante el día.