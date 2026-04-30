De nuevo: advertencia de inundaciones para varios municipios del centro
No cruce carreteras inundadas.
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Se repite el mismo escenario de ayer.
El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de inundaciones que estará en vigor hasta las 6:00 de la tarde de este jueves para varios municipios del centro de Puerto Rico, debido a lluvias excesivas asociadas a tormentas eléctricas.
La alerta incluye a los pueblos de Barranquitas, Comerío, Corozal, Morovis, Naranjito y Orocovis.
Según el informe, las precipitaciones han sido provocadas por el desarrollo de tormentas en la zona, detectadas mediante radar Doppler. Hasta el momento, se han acumulado entre una y dos pulgadas de lluvia, principalmente en Naranjito y Corozal, y se anticipa que cantidades adicionales de entre una y dos pulgadas podrían registrarse durante la tarde.
Las autoridades advierten que estas condiciones pueden provocar inundaciones menores en áreas bajas y de drenaje deficiente, así como aumentos en el nivel de quebradas y arroyos que normalmente permanecen secos. También se reporta la posibilidad de agua sobre carreteras y desbordes en zonas con pobre sistema de drenaje.
Entre las comunidades que podrían verse afectadas figuran Franquez, Barahona y Palomas, además de los municipios bajo aviso.
El Servicio Nacional de Meteorología exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por carreteras inundadas y recordó el mensaje de seguridad: “Da la vuelta, no te ahogues”, destacando que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos.
Asimismo, se recomienda a la población mantenerse alerta a su entorno y reportar cualquier inundación a las autoridades locales de emergencia, siempre que sea seguro hacerlo.