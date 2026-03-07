Un disturbio atmosférico se desplazará este sábado sobre Puerto Rico, dejando a su paso condiciones ventosas y lluviosas.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que, como consecuencia de las condiciones esperadas, es posible “encharamientos” y tormentas eléctricas.

“A medida que la perturbación continúa moviéndose por la Isla hoy, mantendrá altos niveles de humedad y promoverá condiciones húmedas hasta el mediodía. Las lluvias previstas podrían provocar encharcamiento de agua en carreteras y zonas con drenaje deficiente”, indicó Meteorología.

[Mar 7 | 4:30 AM AST]



🌧️Breezy and showery conditions will continue today across the islands due to a passing disturbance.



*****

🌧️Hoy continuarán condiciones de tiempo ventosas y lluviosas a través de las islas debido al paso de un disturbio.#prwx #usviwx pic.twitter.com/Jp5pRWrTz6 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 7, 2026

El reporte del tiempo añade que, “por la tarde, la perturbación se desplazará sobre el Canal de la Mona, permitiendo que aire relativamente más seco se filtre a la región y provocando una disminución en los valores de agua precipitable. Sin embargo, la combinación de humedad persistente, calentamiento diurno y efectos locales aún podría provocar chubascos y tormentas eléctricas aisladas en el oeste de Puerto Rico”.

Se espera que ya para mañana, domingo, las condiciones mejores gradualmente. No obstante, se esperan lluvias diarias.

“Un patrón meteorológico húmedo e inestable podría provocar chubascos diarios y tormentas eléctricas”, indicó Meteorología.

Además, persistirá “un flujo del este con brisa a viento más fuertes hasta mediados de la semana. Se mantendrán vientos sostenidos de 10 a 20 millas por horas con ráfagas más fuertes de hasta 30 millas por hora”.

“Los objetos sueltos y al aire libre podrían ser arrastrados por el viento”, alertó la agencia.

Debido a estas condiciones ventosas, se reportan “mares picados y un alto riesgo de corrientes de resaca en la región”.

“Vientos fuertes mantendrán el oleaje picado a agitado hoy y durante este fin de semana. Advertencias para embarcaciones pequeñas permanecen vigentes para la mayoría de las aguas locales. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las costas del norte y este de Puerto Rico, Vieques y Culebra”, detalla el informe.

Se espera que estas condiciones marítimas picadas permanezcan “hasta, al menos, principios de la próxima semana”.