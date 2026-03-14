Condiciones mayormente soleadas y ventosas se esperan para este sábado.

El informe emitido por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan precisa que “se espera el día más seco y estable, con alta probabilidad de que la lluvia sea limitada”.

“Bajo esta masa de aire más seca, predominarán cielos mayormente soleados a parcialmente nublados. Solo se esperan breves chubascos superficiales asociados a los vientos alisios en las zonas de barlovento durante la mañana, con desarrollos aislados por la tarde en el oeste de Puerto Rico debido a efectos locales. La probabilidad de lluvias significativas seguirá siendo baja y no se prevé riesgo de inundaciones”, destacó Meteorología.

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La temperatura se espera que ronde en los medios 80 grados Fahrenheit. Sin embargo, el índice de calor pudiese alcanzar una sensación de que está a 95 grados en zonas costeras.

Mientras, son las condiciones marítimas las que estarán “peligrosas”, debido a vientos de 15 a 25 nudos, con ráfagas más fuertes de hasta 30 nudos.

“Un incremento en los vientos se espera desde hoy hasta la próxima semana, lo que provocará condiciones marítimas y de playa peligrosas”, se advirtió.

La intensificación de los vientos se debe al desarrollo de una alta presión sobre el Atlántico occidental.

“Si bien no se esperan peligros significativos, las ráfagas ocasionales podrían afectar las actividades al aire libre y las condiciones marítimas durante el domingo”, dijo Meteorología.

Para mañana, se anticipa un aumento gradual de la humedad. Se augura lluvia que pudiese dejar acumulada hasta 1.5 pulgadas.

Habría “una mayor frecuencia de chubascos pasajeros asociados a los vientos alisios” y el riesgo de inundaciones aumentará a limitado, lo que significa que serán posibles inundaciones urbanas localizadas y en zonas con pobre drenaje deficiente.