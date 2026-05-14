El calor no para y se espera más.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de calor para este jueves debido a las altas temperaturas e índices de calor que se esperan en la Isla, condiciones que podrían afectar a más de 50 municipios.

Según el informe diario de la agencia, la advertencia estará en vigor desde las 11:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, periodo durante el cual los índices de calor podrían superar los 111 grados Fahrenheit en varias zonas del país.

Los municipios bajo advertencia son: Ponce, Mayagüez, Culebra, Vieques, Maunabo, Ceiba, Barceloneta, Peñuelas, Bayamón, Humacao, Cabo Rojo, Naguabo, Guayama, Loíza, Manatí, Luquillo, Cataño, Guayanilla, Río Grande, Salinas, Camuy, Aguadilla, Dorado, San Juan, Patillas, Quebradillas, Florida, Vega Baja, Rincón, Guánica, Aguada, Hormigueros, Lajas, Añasco, Toa Alta, Isabela, Carolina, Canóvanas, Arroyo, Arecibo, Toa Baja, Trujillo Alto, Vega Alta, Guaynabo, Moca, Fajardo, Hatillo, Santa Isabel, San Germán, Yabucoa, Yauco y Juana Díaz.

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Thurs-5/14



Moisture will bring showers today, but areas without rain could see heat indices up to 111°F. Limited flooding also possible. / Aguaceros continuarán hoy, pero donde no llueva los índices de calor podrían alcanzar 111°F. Inundaciones aisladas posibles.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/KXKyIaLXy4 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 14, 2026

“Este nivel de calor afecta a la mayoría de las personas sensibles al calor, especialmente aquellas sin acceso a enfriamiento adecuado o hidratación suficiente”, advirtió la agencia meteorológica al exhortar a la ciudadanía a mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol.

Si trabaja en el exterior, la Administración de Seguridad Ocupacional y de la Salud recomienda programar recesos frecuentes en áreas con sombras o en un lugar con acondicionador de aire para reducir el riesgo de un golpe de calor.

También se recomienda utilizar ropa ligera y clara, y tomar mucha agua.

Además del calor, algunos municipios, especialmente en la zona sureste, podrían experimentar aguaceros pasajeros durante la tarde, con un riesgo limitado de inundaciones. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los informes del tiempo y tener precaución en la carretera.