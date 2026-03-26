El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió estar tarde un aviso de inundaciones repentinas para varios municipios.

Trujillo Alto y Bayamón se mantienen bajo vigilancia de inundaciones hasta las 2 de la tarde, mientras que San Juan, Guaynabo y Cataño se mantienen bajo aviso hasta las 3:30 de la tarde.

En los pueblos antes mencionados se están registrando fuertes lluvias desde pasado el mediodía.

Los fuertes aguaceros, según el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM), son producto de los remanentes de un sistema frontal y una vaguada.

Según indicó más temprano la agencia en su informe diario, los aguaceros irían en aumento durante el transcurso del día, especialmente hacia el interior y noroeste de Puerto Rico, lo que podría provocar inundaciones urbanas aisladas, así como acumulación de agua en carreteras y en áreas de poco drenaje.

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El SNM también alertó que los ríos se mantienen elevados. Precisamente, ayer se emitió una advertencia por la salida del Río Cubucode su cauce, tras las fuertes lluvias registradas en Vega Alta. La advertencia fue cancelada en horas de la tarde.

“Por favor, ejerza precaución en áreas inundadas”, exhortó el SNM.

Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los informes oficiales y a las actualizaciones de las condiciones del tiempo.