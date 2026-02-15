Un frente estacionario al norte de Puerto Rico continuará provocando aguaceros este domingo, manteniendo condiciones inestables en gran parte de la Isla.

Así lo advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), que en su informe diario señaló que, aunque las lluvias serán aisladas en algunos sectores, el riesgo de inundaciones es elevado para la mitad norte de Puerto Rico y limitado en el resto del territorio.

“Algunas áreas podrían experimentar inundaciones urbanas y crecidas de ríos”, indica la advertencia del SNM.

Feb 15: Showers will persist today, with an elevated risk of flooding anticipated. Persistirán los aguaceros hoy con un riesgo elevado de inundaciones. #prwx #usviwx pic.twitter.com/eImFXW0k1u — NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 15, 2026

Además de la lluvia, el Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre un riesgo moderado de corrientes marinas en playas del norte de Puerto Rico, donde el oleaje rompiente podría alcanzar hasta los cinco pies.

Las corrientes marinas pueden representar una seria amenaza para la vida de los bañistas, ya que son capaces de arrastrarlos mar adentro en cuestión de segundos. Estas condiciones son peligrosas incluso para nadadores experimentados, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

La agencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las condiciones del tiempo durante el día, ya que las carreteras mojadas podrían tornarse resbaladizas y peligrosas, aumentando el riesgo de accidentes.