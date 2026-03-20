Un frente frío se acerca a Puerto Rico este fin de semana, lo que provocaría un cambio marcado en las condiciones del tiempo al inicio de la primavera en el hemisferio norte.

Según el informe del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, los efectos del frente frío comenzarían a sentirse en la región entre esta noche y mañana, sábado, trayendo una masa de aire cargada de humedad que aumentaría la actividad de aguaceros en la isla.

Estas condiciones inestables se darían tras el equinoccio de primavera, que se registrará a las 10:46 a.m. de hoy. Durante este evento, el día y la noche duran prácticamente lo mismo.

Los meteorólogos anticipan que la humedad aumentará por encima de lo normal, lo que, combinado con vientos más débiles, favorecerá lluvias de movimiento lento. Este escenario eleva el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de quebradas y posibles inundaciones repentinas, advirtió la agencia.

[March 20] Expect increasing humidity this weekend leading to frequent showers and potential urban flooding in PR.... Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Friday, March 20, 2026

Para este viernes, se esperan lluvias típicas de la tarde, mayormente en el interior y sur de la isla. Hoy, además, hará calor, con máximas en los altos 80 grados Fahrenheit, por lo que es importante hidratarse y protegerse del sol.