El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) advirtió que a partir de este sábado se esperan períodos de lluvias fuertes en gran parte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, con un riesgo elevado de inundaciones localizadas.

“Una vaguada en niveles medios y altos aumentará gradualmente la inestabilidad atmosférica, lo que podría generar chubascos fuertes y algunas tormentas eléctricas aisladas en horas de la tarde y noche, particularmente en el interior y el oeste de Puerto Rico”, indicó la agencia.

Según el SNM, esta vaguada se extenderá hacia el noreste del Caribe durante el domingo y lunes, incrementando la inestabilidad atmosférica en toda la región y manteniendo el riesgo de lluvias intensas.

“Cuando se combinan los chubascos con la convergencia de vientos en niveles bajos, algunas áreas podrían experimentar lluvias torrenciales y posibles inundaciones”, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología.

Además, la agencia alertó sobre corrientes marinas peligrosas en las playas de orientación norte y este de Puerto Rico, así como en las Islas Vírgenes de EE. UU., donde se desaconseja enfáticamente entrar al agua. Aunque las playas del sur presentan un riesgo menor, se recomienda mantener la precaución, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.