El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este lunes una advertencia de vientos fuertes para gran parte de Puerto Rico y alertó, además, sobre condiciones peligrosas en las playas debido al alto riesgo de corrientes marinas y fuerte oleaje.

Según el informe emitido por la agencia con sede en San Juan, se esperan vientos sostenidos de hasta 25 millas por hora (mph), con ráfagas que podrían alcanzar las 40 mph.

La advertencia de vientos permanecerá vigente hasta las 8:00 de la noche para decenas de municipios, incluyendo Vega Baja, Culebra, Dorado, Arroyo, Las Piedras, Añasco, Moca, Cidra, Orocovis, Maricao, Santa Isabel, Coamo, Rincón, Caguas, Aibonito, Juana Díaz, Isabela, Ciales, Juncos, Barceloneta, Cataño, Naranjito, Adjuntas, Trujillo Alto, Guayama, Camuy, Cayey, Quebradillas, San Germán, Morovis, Vega Alta, Barranquitas, Peñuelas, Guánica, Ponce, Aguada, Jayuya, Patillas, Gurabo, Toa Baja, Ceiba, Florida, Aguas Buenas, Guayanilla, Canóvanas, Río Grande, Vieques, Loíza, Hatillo, Utuado, Cabo Rojo, Hormigueros, Guaynabo, Luquillo, Salinas, Arecibo, Lares, Maunabo, Villalba, Comerío, San Juan, Bayamón, Sabana Grande, Humacao, San Sebastián, Manatí, Lajas, Carolina, Yauco, Las Marías, Naguabo, Fajardo, Yabucoa, Mayagüez, San Lorenzo, Aguadilla, Toa Alta y Corozal.

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“Artículos no asegurados podrían salir volando”, advirtió el SNM, que además señaló que los fuertes vientos podrían crear condiciones peligrosas para conductores de vehículos altos, como camiones.

May 24, 2026

💨🌴 Condiciones Ventosas este Lunes en PR y las Islas Vírgenes de EE. UU.

Ráfagas fuertes y condiciones marítimas peligrosas.



💨🌴 Windy Conditions Expected Monday Across PR and the USVI

Strong wind gusts and hazardous marine conditions. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/2zqUj1tho2 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 24, 2026

La agencia también alertó sobre condiciones marítimas peligrosas debido al alto riesgo de corrientes marinas, advertencia que permanecerá en efecto hasta la tarde del martes, especialmente para las costas norte y este de Puerto Rico. El riesgo coincide con la celebración del Día de la Recordación (“Memorial Day”), feriado que tradicionalmente lleva a cientos de personas a las playas.

Las corrientes marinas son canales fuertes de agua que fluyen rápidamente alejándose de la costa. Estas suelen formarse en áreas bajas o interrupciones en los bancos de arena, así como cerca de estructuras como espigones, muelles y pilotes.

“Las corrientes marinas pueden arrastrar incluso a los mejores nadadores lejos de la orilla hacia aguas más profundas, donde resulta difícil regresar a un lugar seguro”, advierte la agencia.

El SNM recomendó que, si una persona queda atrapada en una corriente marina, debe pedir ayuda gritando, mantener la calma, evitar agotarse y mantenerse a flote mientras llega asistencia. Además, aconsejó nadar paralelo a la costa para salir de la corriente y luego dirigirse hacia la playa cuando sea posible.

“No intente nadar directamente contra la corriente marina, ya que se cansará rápidamente”, indicó la agencia.