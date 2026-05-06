La primera onda tropical de la temporada salió hace unos días del continente africano y ya se encuentra pasando al sur de Puerto Rico.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan no se espera que altere las condiciones del tiempo en la Isla, en donde seguiremos con poca o ninguna lluvia y mucho calor.

“El principal peligro durante el período de pronóstico seguirá siendo un riesgo limitado de calor en áreas urbanas y costeras, que afectará principalmente a las personas extremadamente sensibles al calor, especialmente aquellas que se encuentren al aire libre sin refrigeración efectiva y/o hidratación adecuada”, informó hoy el SNM.

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Se espera que el disturbio interactue con la Zona de Convergencia Intertropical y que genere aguaceros en Venezuela a medida que se mueva al oeste hasta el Caribe colombiano.

Una segunda onda tropical se encuentra ya en el centro del Atlántico tropical y tampoco representa peligro.

La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre, siendo agosto y septiembre los meses más activos. Es desde junio que comienzan a verse las ondas tropicales saliendo desde África, por lo que la formación de la primera este año a principios del mes de mayo es inusual.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami comienza a publicar perspectivas del trópico a partir del 15 de mayo.