Lluvias fuertes y tronadas pondrán en alerta a Puerto Rico esta tarde
Se advierte peligro adicional en las zonas costeras.
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que durante la tarde de hoy, jueves, se esperan aguaceros fuertes, tronadas y riesgo de inundaciones en varias zonas del país.
Según el informe diario de la agencia, las lluvias afectarán principalmente la región oeste y suroeste de Puerto Rico, aunque también podrían impactar algunos municipios del noreste. Estos aguaceros podrían provocar inundaciones urbanas, desbordes en pequeños arroyos y complicaciones en carreteras.
“Se anticipan encharcamientos en las carreteras y en áreas con drenaje deficiente”, alertó el SNM, que también indicó que las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas.
[November 19] Good morning! Once again, we expect shower and thunderstorm activity across the islands, with highest chance of flooding in the afternoon. Don't forget your umbrella and exercise caution when driving! #prwx #usviwx pic.twitter.com/z8pxA29xJ1— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 19, 2025
La agencia también advirtió que los pulsos de marejada del norte-noreste continuarán generando condiciones peligrosas en las playas del norte y este de Puerto Rico, incluyendo Culebra, así como en las Islas Vírgenes Estadounidenses.
“Existe un riesgo alto de corrientes marinas en estas playas hasta esta tarde, pasando a un nivel moderado para mañana jueves. ¡Consulte el pronóstico antes de acudir a la playa!”, señala el informe.
Las autoridades recordaron que las corrientes marinas pueden poner en peligro la vida de los bañistas, por lo que se recomienda extremar la precaución.