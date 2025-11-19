El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que durante la tarde de hoy, jueves, se esperan aguaceros fuertes, tronadas y riesgo de inundaciones en varias zonas del país.

Según el informe diario de la agencia, las lluvias afectarán principalmente la región oeste y suroeste de Puerto Rico, aunque también podrían impactar algunos municipios del noreste. Estos aguaceros podrían provocar inundaciones urbanas, desbordes en pequeños arroyos y complicaciones en carreteras.

“Se anticipan encharcamientos en las carreteras y en áreas con drenaje deficiente”, alertó el SNM, que también indicó que las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas.

La agencia también advirtió que los pulsos de marejada del norte-noreste continuarán generando condiciones peligrosas en las playas del norte y este de Puerto Rico, incluyendo Culebra, así como en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

“Existe un riesgo alto de corrientes marinas en estas playas hasta esta tarde, pasando a un nivel moderado para mañana jueves. ¡Consulte el pronóstico antes de acudir a la playa!”, señala el informe.

Las autoridades recordaron que las corrientes marinas pueden poner en peligro la vida de los bañistas, por lo que se recomienda extremar la precaución.