El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió sobre un periodo de lluvias moderadas a intensas que afectará a Puerto Rico desde hoy, lunes, hasta mediados de esta semana, lo que podría provocar inundaciones en varias regiones de la Isla.

Según indicó la agencia, existe una amenaza elevada de inundaciones para las zonas central, oeste, noroeste y sur de Puerto Rico. Mientras tanto, la zona metropolitana y el este de la Isla enfrentan una amenaza significativa de inundaciones.

Las condiciones lluviosas también podrían generar deslizamientos de tierra, especialmente en áreas montañosas y terrenos saturados.

[2 de feb]⚠️⛈️¡Riesgo de inundaciones de elevado a significativo hoy! Además, las condiciones marítimas y costeras se volverán muy peligrosas. ¡Manténgase fuera del agua! ❌🌊 Tambien, ¡una Vigilancia de Inundaciones costeras está en efecto! #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/aA9zLQUljR — NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 2, 2026

“Los residentes y visitantes deben permanecer alertas y evitar ríos, arroyos y otras áreas propensas a inundaciones. En todas las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, la frecuencia de las lluvias aumentará hoy, y se espera el mayor potencial de precipitación desde esta noche hasta el martes”, advirtió el SNM.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los boletines oficiales del Servicio Nacional de Meteorología y los organismos de manejo de emergencias.