El acercamiento de una vaguada aumentará el potencial de aguaceros y tronadas aisladas en Puerto Rico desde hoy, lunes, y hasta mediados de esta semana.

Según precisó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en su informe diario, la actividad de lluvia incrementará durante desde temprano y hasta horas de la tarde, lo que elevará el riesgo de inundaciones localizadas, así como el desarrollo de tormentas eléctricas.

Se espera acumulación de agua en carreteras y áreas de poco drenaje, así como inundaciones en zonas urbanas”, indica el informe.

“¡Busque refugio si escucha truenos!”, recomendó la agencia.

Además de la lluvia, el SNM advirtió sobre un riesgo de corrientes marinas a lo largo de las playas de la costa norte y este de la isla con olas rompientes de 4 a 5 pies.

Estas corrientes pueden representar un peligro incluso para nadadores experimentados, ya que pueden arrastrar con rapidez mar adentro y dificultar el regreso a la orilla.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a los informes del tiempo y a posibles avisos o advertencias que puedan emitirse en las próximas horas.