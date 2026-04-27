El acercamiento de una vaguada aumentará el potencial de aguaceros y tronadas aisladas en Puerto Rico desde hoy, lunes, y hasta mediados de esta semana.

Según precisó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en su informe diario, la actividad de lluvia incrementará durante desde temprano y hasta horas de la tarde, lo que elevará el riesgo de inundaciones localizadas, así como el desarrollo de tormentas eléctricas.

“Se espera acumulación de agua en carreteras y áreas de poco drenaje, así como inundaciones en zonas urbanas”, indica el informe.

“¡Busque refugio si escucha truenos!”, recomendó la agencia.

[APR 27] A gradual increase in moisture is expected, increasing the potential for showers and t-storms across PR & USVI through midweek. | Se espera un aumento gradual en la humedad hoy, aumentando el potencial de aguaceros y tronadas a través de PR & USVI hasta mitad de semana. pic.twitter.com/eZ3zgAzRH0 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 27, 2026

Además de la lluvia, el SNM advirtió sobre un riesgo de corrientes marinas a lo largo de las playas de la costa norte y este de la isla con olas rompientes de 4 a 5 pies.

Estas corrientes pueden representar un peligro incluso para nadadores experimentados, ya que pueden arrastrar con rapidez mar adentro y dificultar el regreso a la orilla.

🌊⚠️There is a moderate risk of rip currents along the N and E facing beaches of PR, Culebra & USVI through the next few days. | Existe un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de las playas del N y E de PR, Culebra y las USVI por los próximos días.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/8PLROA5fIF — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 27, 2026

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a los informes del tiempo y a posibles avisos o advertencias que puedan emitirse en las próximas horas.