Las condiciones del tiempo comenzarán a deteriorarse gradualmente este sábado, por lo que se pasará de un día caluroso a una tarde y noche lluviosa, alertó el Servicio Nacional de Meteorología.

El contraste se deberá a que se registran vientos leves del sur, pero, esta noche llegará un frente frío y una vaguada a deteriorar las condiciones del tiempo.

El día arrancó con cielos variables. Pero, permanecerá mayormente nublado.

Sin embargo, estos vientos leves del sur ocasionarán que las temperaturas en el día estén en los altos 80 grados Fahrenheit. Debido a la humedad disponible, la sensación de calor podría alcanzar los altos 90 grados.

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“Los vientos del sur contribuirán a que las temperaturas diurnas sean superiores a lo normal”, detalla el informe del tiempo.

Ya en la tarde se augura un aumento en la nubosidad y la entrada de chubascos a la Isla, principalmente en la zona norte del País.

“Inicialmente, predominarán condiciones relativamente estables durante la mañana; sin embargo, la nubosidad aumentará gradualmente a medida que el frente continúe desplazándose hacia el sur, en dirección a las islas”, precisa el informe del tiempo.

Se añade que “se pronostica un patrón meteorológico más inestable desde la noche de hoy hasta el domingo, debido a la actividad de lluvias y tormentas eléctricas asociada con un frente que se aproxima y la vaguada superficial. Estas condiciones pueden provocar inundaciones localizadas y riesgo de rayos”.

Por último, Meteorología anticipó temperaturas frescas para iniciar la semana laboral.

“Para el lunes, tras el paso del frente, se espera que los vientos viren hacia el nornoreste, lo que favorecerá la advección de aire más seco y un perfil atmosférico más estable, que reducirá gradualmente los niveles de humedad y limitará las precipitaciones. Si bien podrían producirse chubascos aislados en aguas locales y afectar ocasionalmente la costa noreste, no se prevén inundaciones significativas en las islas”.

En cuanto a las condiciones marítimas, existe un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de toda la costa norte de Puerto Rico, Culebra, y Vieques. Se exhorta a los bañistas a tener precaución.