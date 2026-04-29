El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que hoy, miércoles, se registrará otra ronda de aguaceros en varias zonas de la isla.

Las lluvias de este miércoles se producen luego de que una vaguada cercana afectara a Puerto Rico desde el lunes y martes, con episodios de lluvias intensas y tornadas, lo que provocó múltiples alertas de inundaciones en distintas regiones.

“Se esperan condiciones variables hoy con otra ronda de aguaceros y tronadas, particularmente a través del centro, norte y oeste de Puerto Rico”, lee el informe del SNM para hoy.

La agencia también precisó que las lluvias comenzarían después del mediodía y se extenderían, al menos, hasta las 5:00 de la tarde.

[APR 29, 2026]



⛈️ Variable weather conditions are expected today with another round of showers and thunderstorms, particularly across central, northern and western Puerto Rico. Exercise caution throughout the day! #prwx #usviwx pic.twitter.com/D4DORfUhL3 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 29, 2026

“Lluvias fuertes podrian provocar inundaciones en areas bajas, rios, quebradas y carreteras”, indico el SNM, que tambien advirtio de deslizamientos de terreno.

“¡Ejerza precaución durante el día!”, recomendo finalmente la agencia, que exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los informes del tiempo a lo largo de la jornada.