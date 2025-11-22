“Excelente tiempo”.

Con esta alerta, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan inició este sábado su informe sobre las condiciones del tiempo.

Sólo se alerta a los bañistas que acudan a darse un chapuzón en las playas del norte y el este que deben ejercer precaución, ya que hay riesgo de corrientes marinas.

La buena noticia fue que en la madrugada se sintió el ‘friíto navideño’ anticipado. La meteoróloga Marangely Marrero, informó que en los municipios del interior central hubo un registro de temperaturas mínimas en los altos 50 grados Fahrenheit. Mientras, en las zonas costeras y urbanas llegó los medios 70 grados.

Para este sábado, como los cielos estarán despejados, la temperatura podría aumentar a los altos 80 grados, dijo la experta.

En el resumen de las condiciones del tiempo se expone que se deben esperar “cielos mayormente soleados, temperaturas agradables y solo algunos aguaceros breves. Las condiciones serán excelentes para actividades al aire libre, sin riesgos significativos en el interior. Sin embargo, posibles corrientes marinas peligrosas, especialmente en playas del norte y este. Si visita la costa, ejerza precaución, siga las banderas de advertencia y nade cerca de salvavidas”.

Sobre las condiciones marítimas, se añadió que “un riesgo moderado de corrientes marinas está vigente, lo que significa que corrientes peligrosas que amenazan la vida son posibles. Olas rompientes de cuatro a cinco pies favorecerán corrientes peligrosas. También podrían ocurrir corrientes más fuertes en áreas aisladas, especialmente cerca de muelles, escolleras y canales. Se espera una mejoría domingo y lunes con riesgo bajo, antes de que aumente nuevamente la próxima semana. Nade cerca de los salvavidas y siga las banderas de advertencia”.