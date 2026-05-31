El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que una onda tropical afectará este domingo varias zonas de Puerto Rico, provocando lluvias y aumentando el riesgo de inundaciones.

Según el informe diario de la agencia, el sistema generará aguaceros fuertes y ráfagas de viento, especialmente en sectores del oeste y noroeste de la Isla.

“Se esperan aguaceros de moderados a localmente fuertes y vientos en ráfagas. ¡Precaución con la acumulación de agua en las carreteras!”, advirtió el SNM.

🌦️ A tropical wave will bring showers & gusty winds today. Watch out for ponding on roads! 🚗💧



🌦️ Una onda tropical traerá aguaceros y ráfagas hoy. ¡Cuidado con la acumulación de agua en las carreteras! 🚗💧#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/o8ZlDyw8pm — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 31, 2026

Además, el SNM indicó que el polvo del Sahara persistirá sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses al menos durante la próxima semana laboral, con condiciones que podrían generar bruma y limitar la visibilidad en algunos periodos.

“Los grupos sensibles deben seguir las recomendaciones de salud, tener sus medicamentos a la mano y considerar limitar las actividades al aire libre”, lee el SNM.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse pendiente de los informes oficiales y de las condiciones del tiempo durante los próximos días.