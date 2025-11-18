¡Peligro en el mar!

El Servicio Nacional de Meteorología informó en la mañana del martes que las playas al norte de Puerto Rico están peligrosas por alto riesgo de corrientes marinas.

"Pulsos de marejada del norte-noreste continuarán promoviendo condiciones peligrosas en las playas del norte y el este de Puerto Rico, incluyendo Culebra, y Santa Cruz en las Islas Vírgenes Estadounidenses. Existe un riesgo alto de corrientes marinas en estas playas hasta el miércoles", indicó la agencia.