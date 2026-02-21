Aunque el tiempo soleado dominará este sábado, las condiciones para acudir a la playa, sobretodo las de la zona norte, no son adecuadas.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó que habrá “corrientes de resaca potencialmente mortales” en playas desde el noroeste hasta al noreste de la Isla, así como en Culebra.

El informe establece que en la zona bajo alerta se registran olas rompientes entre cinco a siete pies.

“Las corrientes de resaca son potentes canales de agua que fluyen rápidamente lejos de la orilla. Se producen con mayor frecuencia en zonas bajas o rompientes en el banco de arena y cerca de estructuras como espigones, embarcaderos y muelles. Siga los consejos de los socorristas, las banderas y las señales de las patrullas de playa”, dijo Meteorología.

Se añadió, a modo de recomendación, que, “si queda atrapado en una corriente de resaca, grite pidiendo ayuda. Mantenga la calma, no se agote y manténgase a flote mientras espera ayuda. Si tiene que nadar para salir de una corriente de resaca, nade paralelo a la orilla y de regreso a la playa siempre que sea posible. No intente nadar directamente contra la corriente de resaca, ya que se cansará rápidamente”.

Por otro lado, el SNM indicó que “hoy se espera un cielo soleado a parcialmente nublado, con un aumento en los vientos y actividad de aguaceros pasajeros”, que serán arrastrados por el viento.

“No se prevén inundaciones, pero es posible que se formen charcos en carreteras y zonas con mal drenaje”, se destacó.

Las temperaturas podrían alcanzar los 90 grados Fahrenheit para las zonas costeras y áreas urbanas, mientras permanecerían en los 80 grados para las áreas altas.

“Sin embargo, los cielos mayormente despejados por la noche permitirán temperaturas más frescas durante la noche”, indica el informe del tiempo.

Se prevé que las temperaturas nocturnas en las zonas montañosas descienden hasta los altos 50 grados. En las zonas costeras y urbanas, fluctuarían en los 70 grados.

Meteorología indicó que “las temperaturas diurnas, cercanas a superiores a lo normal, continuarán durante los próximos días. Sin embargo, los cielos mayormente despejados por la noche permitirán temperaturas más frescas durante la noche”.