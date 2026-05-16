Un riesgo de calor de moderado a elevado es lo que ha proyectado el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan para este sábado.

“El flujo de viento del este al este-sureste, de moderado a fuerte, promoverá temperaturas superiores a lo normal hoy y mañana, como lo indica la guía de temperatura a 925 milibares. Las temperaturas máximas alcanzarán entre los 80 y los 90 grados Fahrenheit en las zonas urbanas y costeras, mientras que los índices de calor superarán los 100 a 105 grados Fahrenheit durante la tarde. Esto generará un riesgo de calor de moderado a elevado”, precisa el informe de las condiciones del tiempo.

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A estas temperaturas cálidas hay que añadirle la presencia de particulado de polvo del desierto del Sahara en el ambiente.

“Bajas concentraciones de partículas de polvo sahariano sobre las islas alcanzarán su punto máximo hoy y a última hora de la noche (lo que provocará cielos brumosos en ocasiones), antes de disminuir gradualmente a partir de mañana por la mañana”, informó Meteorología.

Esta presencia de polvo del Sahara agrava la sensación de calor que tiene el humano ante las temperaturas que se registran. Según el SNM, es recomendable mantenerse hidratado, evitar exposición directa al sol y utilizar ropa fresca.

Gráfica del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan sobre los efectos del agotamiento debido al calor y la insolación o "heat stroke". ( Suministrada )

Pese a las condiciones calurosas, algo de lluvia se colará. Serán pasajeras, según Meteorología.

Son los vientos que impulsarán los chubascos sobre tierra durante la mañana de este sábado. Ya en la tarde, la convergencia del calor diurno, la brisa marina y otras condiciones locales, generarán lluvias y posibles tormentas eléctricas en el interior al oeste-noroeste de Puerto Rico, así como en El Yunque.

Se alertó que “una vaguada en niveles altos se acercará a las islas mañana, domingo, en adelante. Esto puede aumentar la frecuencia de lluvias y tormentas eléctricas aisladas”.

En cuanto a las condiciones marítimas, hay un riesgo moderado de corrientes de resaca a lo largo de muchas playas orientadas al norte y este de Puerto Rico, así como Vieques y Culebra. Se recomendó a los bañistas ejercer precaución.