Este sábado “estará caliente”, destacó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan en su informe de las condiciones del tiempo.

Las temperaturas rondarán entre los altos 80 a los bajos 90 grados Fahrenheit. No obstante, combinado con la humedad disponible, el índice de calor pudiese estar “superiores a 102 grados en algunas zonas costeras”, indica.

Ante estas condiciones, Meteorología emitió un comunicado por “riesgo limitado de calor” para áreas costeras y urbanas.

Gráfica del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan sobre los efectos del agotamiento debido al calor y la insolación o "heat stroke". ( Suministrada )

“A medida que nos acercamos al verano, prevalecerán temperaturas cálidas a calurosas. Se prevén índices de calor superiores a 100 grados Fahrenheit en muchas zonas costeras y urbanas de Puerto Rico. Este nivel de calor podría afectar a las personas más sensibles, especialmente al aire libre o sin refrigeración efectiva”, se informó.

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Estas condiciones calurosas se deben a una alta presión que se mantiene sobre el oeste del Mar Caribe.

Pese a estas condiciones, alguna lluvia pasajera pudiese registrarse durante el día. No se prevé riesgo de inundaciones.

“Se mantendrán vientos moderados durante los próximos días. Los objetos sueltos podrían volar”, se añade en el informe.

En cuanto a las condiciones marítimas, el SNM indicó que el riesgo de corrientes marinas es moderado para playas desde el noroeste hasta el sureste.

“¡Mucho cuidado en la playa!“, se recomendó.

En cuanto a los próximos días, se alertó que es para el lunes que se augura un aumento de lluvia, cuando se debilite la alta presión. “Esto aumentará la frecuencia de las lluvias, con chubascos pasajeros que afectarán el este de Puerto Rico y chubascos más intensos que se formarán en el interior y el oeste durante la tarde. Sin embargo, el riesgo de inundaciones se mantendrá bajo, ya que los fuertes vientos probablemente evitarán una acumulación significativa”, se explicó.