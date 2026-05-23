Este sábado promete estar caluroso, con condiciones ventosas y lluvioso en la tarde, lo que podría ocasionar inundaciones, según detalló el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

El informe del tiempo detalla que las temperaturas rondarán en los medios 80 grados a bajos 90 grados Fahrenheit. Mientras, el índice de calor se sentirá en los 100 a 105 grados, principalmente en las zonas costeras y urbanas.

“Se insta a los residentes y visitantes a mantenerse hidratados, buscar la sombra y vigilar las condiciones locales para garantizar su seguridad durante las horas de mayor calor”, se detalló en el informe a modo de recomendación.

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[May 23, 2026]



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Sin embargo, se advirtió que “una extensa masa de humedad tropical continuará desplazándose hacia la zona”.

“Bajo este patrón, es probable que continúen las lluvias diarias en las islas, junto con convección vespertina en el interior y el oeste de Puerto Rico, intensificada por el calentamiento diurno y efectos locales”, indicó Meteorología.

El augurio es que principalmente en horas de la tarde se formen aguaceros que pudiesen dejar este sábado entre 1.75 a 2 pulgadas de lluvia. Para mañana, domingo, se espera que las pulgadas de lluvia que se puedan acumular aumenten. Se promedió a 2.20 pulgadas.

Al menos, para hoy y mañana se estableció que el riesgo de inundaciones pudiese ser elevado.

Mientras, las condiciones están ventosas. El mayor efecto que deja es el de oleaje picado y un riesgo de corrientes marítimas moderado. Estas condiciones persistirán “hasta principios de la próxima semana”, precisa el informe del tiempo.

Se recomendó a los bañistas a ejercer precaución si acude a nadar a las playas durante este fin de semana largo.