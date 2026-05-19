El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que este martes estará marcado por vientos fuertes y aguaceros de rápido movimiento, mientras las temperaturas continuarán elevadas en gran parte de Puerto Rico.

Según indicó la agencia en su informe diario, se esperan vientos de moderados a localmente fuertes del este al este-sureste.

“Los objetos no asegurados podrían salir volando”, advirtió la agencia.

La jornada también estará acompañada de lluvias durante horas de la tarde. No obstante, los vientos pronosticados favorecerán el desplazamiento rápido de los aguaceros, reduciendo el tiempo de duración de las precipitaciones en algunas zonas.

“Se pronostican aguaceros y tronadas aisladas en la tarde sobre el interior hacia la mitad oeste de PR y a sotavento de El Yunque y las islas locales”, añade el informe.

[May 19th] Breezy Conditions with Afternoon Convection | Condiciones de Brisa Fuerte con Convección durante la Tardehttps://t.co/bE7viIZyj5

#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/QW6n73T7cm — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 19, 2026

Respecto a las temperaturas, se pronostican índices de calor en los altos 90 grados a bajos 100 grados en áreas de baja elevación durante las horas pico de la tarde. Ante las condiciones calurosas, se recomienda mantenerse bien hidratado, utilizar ropa de colores claros si estará expuesto al sol y permanecer atento a los informes del tiempo y posibles advertencias emitidas por las autoridades.