El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que este lunes persistirá el patrón de calor en Puerto Rico, con índices de calor entre 100 y 107 grados Fahrenheit, especialmente en zonas urbanas y costeras.

Según el informe de la agencia, se esperan cielos mayormente soleados durante gran parte del día, mientras los vientos del este y este-sureste continuarán arrastrando aguaceros pasajeros hacia sectores del este y áreas expuestas al viento. En horas de la tarde, el calentamiento diurno y los efectos locales favorecerán el desarrollo de aguaceros y tronadas sobre el interior y oeste de la Isla. Aunque se anticipa actividad de lluvia, el riesgo de inundaciones se mantiene limitado.

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No obstante, el SNM reiteró el riesgo asociado al calor, ya que las temperaturas máximas rondarán los 90 grados Fahrenheit y los índices de calor podrían superar los 100 grados.

Monday - 5/11/2026



🌤️ Hot and humid today across PR & the USVI. Passing showers this morning over eastern PR/USVI, followed by afternoon showers & isolated thunderstorms mainly across interior and NW PR. 🥵 Heat indices 100-107°F. Stay hydrated! #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/cFBYxZMxq3 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 11, 2026

“Manténgase hidratado, busque sombra y limite actividades prolongadas al aire libre durante las horas de más calor”, exhortó el SNM.

Para a reducir el riesgo de un golpe de calor durante el trabajo en el exterior, la Administración de Seguridad Ocupacional y de la Salud recomienda programar recesos frecuentes en áreas con sombras o en un lugar con acondicionador de aire.

También se recomienda utilizar ropa ligera y clara, y tomar mucha agua.