Cuando se prevé un tiempo turbulento con vientos huracanados y fuertes nevadas, los meteorólogos advierten a veces de que una tormenta podría “bombardear” o convertirse en un ciclón bomba. Pero, ¿qué significa esto exactamente?

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU., algunas tormentas sufren bombogénesis, que se produce cuando la presión central de una tormenta desciende al menos 24 milibares en 24 horas. Estas tormentas se denominan a veces ciclones bomba. La intensidad de las tormentas se mide por la presión central, de modo que cuanto más baja es la presión, más fuerte es la tormenta.

Estas tormentas, que se fortalecen con rapidez, son capaces de producir lluvias torrenciales, ventiscas y vientos intensos que pueden crear condiciones peligrosas, como árboles caídos y cortes de electricidad.

“Si estás viendo la televisión por la noche y aparece la parte meteorológica y oyes ‘ciclón bomba’, eso suele significar que hay bastante actividad meteorológica”, explica Andrew Orrison, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

Los ciclones bomba pueden producirse en cualquier estación, pero sobre todo en otoño e invierno, cuando el aire gélido del Ártico puede arrastrarse hacia el sur y chocar con masas de aire más cálido.

“Es realmente el choque de esas masas de aire lo que realmente ayuda a generar las zonas de baja presión en primer lugar”, dijo Orrison.

Las regiones de Norteamérica propensas a sufrir ciclones bomba son Alaska, el noroeste del Pacífico y la región de los Grandes Lagos.

