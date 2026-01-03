Aunque las temperaturas no estuvieron tan frescas como el pasado fin de semana, el termómetro disminuyó unos cuantos grados esta madrugada para hacer sentir el frío navideño.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, la temperatura más baja la registró Jayuya con 58 grados Fahrenheit. Le siguió Cayey con 60, Quebradillas con 62, 64 en Juncos, 65 en Guánica y San Sebastián, 68 en Toa Alta, así como 69 al sur de Bayamón y de San Juan.

Ayer, meteorología había alertado de que las temperaturas bajarían durante la madrugada. Establecieron que es normal para este mes de enero.

Para este sábado, no obstante, se espera lluvia.

“La humedad persistente favorecerá aguaceros aislados a dispersos, con lluvias fuertes, breves, y un riesgo limitado de inundaciones, principalmente en el interior y oeste noroeste de Puerto Rico esta tarde”, indica el informe.

[3 ENE]

Además, se destaca que “es probable que las condiciones meteorológicas inestables regresen para la víspera de Reyes, lo que aumentará la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas en toda la región y aumentará el riesgo de inundaciones y rayos”.

En cuanto a las condiciones marítimas, se informó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la zona norte.

“Tenga precaución en playas expuestas y cerca de muelles y arrecifes”, se recomendó.