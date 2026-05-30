El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió para este sábado un “riesgo elevado de calor”, debido a que dominarán índices de calor entre los altos 90 grados a bajos 100 grados Fahrenheit.

Esta sensación de calor, que se tiene cuando se unen altas temperaturas con humedad disponibles, se hará sentir principalmente “durante las horas pico de la tarde” en áreas de baja elevación, zonas urbanas y costeras.

Este alto índice de calor se espera, debido a la presencia de particulado de polvo del desierto del Sahara.

☀️ HEAT RISK | RIESGO DE CALOR ☀️

High temps in coastal/urban areas. Altas temperaturas en zonas costeras/urbanas.



💧 Drink water | Tome agua

🌳 Shade & AC | Sombra y AC

🚗 NEVER leave kids/pets in cars | NUNCA dejes niños y mascotas en autos#PRwx #USVIwx #HeatSafety pic.twitter.com/hnNJGnKkQX — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 30, 2026

La concentración para este sábado es moderada. Pero, se adelantó que habrá “concentraciones elevadas pronosticadas desde tarde el domingo hasta el martes”, lo que dejaría los cielos brumosos.

PUBLICIDAD

Meteorología explicó que “el polvo del Sahara puede atrapar el calor y aumentar la humedad, haciendo que la sensación térmica sea más alta que la temperature real”.

Pero, además de calor, este polvo del Sahara deteriorará la calidad del aire. Su impacto principal será en personas sensibles y alérgicas.

“Las personas sensibles al polvo deben seguir las recomendaciones de salud, mantener sus medicamentos a la mano y considerar limitar las actividades al aire libre”, recomendó el SNM.

Mientras, como se esperan altas temperaturas, la lista de recomendaciones incluidas por la agencia federal la encabeza la directriz de “toma mucha agua, aunque no tengas sed. Descansa en la sombra o con aire acondicionado. Nunca dejes a niños o mascotas en autos cerrados. Protege a tus mascotas y visita a vecinos vulnerables”.

En cuanto a la lluvia, se informó que “se esperan aguaceros y tronadas aisladas por la tarde, desarrollándose sobre el interior y el oeste de Puerto Rico.

Para mañana, domingo, una onda tropical traerá humedad, que promoverán aguaceros en la zona. Detrás de este sistema es que llegaría la mayor concentración de polvo del Sahara.