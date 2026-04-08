A diferencia del año 2024 y 2025, el 2026 comenzó con temperaturas mucho más agradables. Algunos dirían que hasta con frío.

Sin embargo, ayer 7 de abril se rompió la racha cuando el termómetro alcanzó los 90 grados Fahrenheit en San Juan por primera vez en el año.

Esto resulta ser un gran contraste con los años anteriores, ya que según las estadísticas del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, en el 2024, ya para mediados de enero se había llegado a 90 grados. Tanto el 20 como el 29 de enero la temperatura máxima en San Juan llegó a esa marca.

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En el 2025, los 90 grados llegaron entonces en el mes de marzo. Los días 6,11,12 y 27 vieron esas altas temperaturas en la capital de Puerto Rico.

Este 2026, disfrutamos por más tiempo de temperaturas, que aunque han estado por encima de lo normal, no se han sentido tan caliente. Una serie de sistemas frontales y vaguadas, mantuvieron el inicio del año con algo de fresco.

El pasado mes de enero el promedio de temperatura máxima fue de 84.5, cuando lo normal es 83.2.

Mientras, en febrero, vimos en mpromedio 83.9, cuando lo normal es 83.8. Ya para el pasado mes de marzo el promedio subió a 84.9, cuando lo normal es 84.7

Para el actual mes de abril, la temperatura máxima promedio es 85.7, según la climatología.

Sin embargo, el pronóstico del SNM para hoy es para que la máxima llegue a 89 grados, mañana suba a 88 grados y el viernes alzance los 87 grados.

“Se mantendrán índices de calor cercanos o superiores a lo normal al menos hasta el jueves, especialmente en zonas costeras y urbanas, donde los elevados índices de calor aumentarán el riesgo de sufrir efectos relacionados con el calor, sobre todo para las personas que se encuentren al aire libre sin la hidratación adecuada ni refrigeración”, indicó el SNM en la mañana del miércoles.