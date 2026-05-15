A quince días del inicio de la temporada de huracanes, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) comenzó este viernes a emitir los pronósticos meteorológicos de sistemas tropicales en el Atlántico.

“Buenas noticias: no se prevé la formación de ciclones tropicales en los próximos siete días en el Atlántico, el Mar Caribe ni el Golfo Pérsico”, se informó, al darse a conocer la activación de la vigilancia de ciclones.

La temporada de huracanes iniciará el próximo 1 de junio y concluye el 30 de noviembre. Pero, desde hoy se emitirán los pronósticos meteorológicos tropicales diarios. Aunque no es lo común, han ocurrido formaciones de ciclones antes de que inicie la temporada.

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“Hoy, 15 de mayo, comienza la publicación rutinaria del Pronóstico Meteorológico Tropical de la Cuenca Atlántica para 2026. Este documento describe áreas significativas de perturbación meteorológica y su potencial de formación de ciclones tropicales durante los próximos siete días. El Pronóstico Meteorológico Tropical se publica del 15 de mayo al 30 de noviembre de cada año. Los horarios de publicación son a las 2:00 a.m., 8:00 a.m., 2:00 p.m. y 8:00 p.m. (hora del este de EE. UU.)”, indica la primera publicación del NHC.

De registrarse algún sistema, la agencia emitirá más informes especiales.

Debido al dominio de El Niño, se proyecta que esta temporada de huracanes sea por debajo del promedio, con 13 tormentas tropicales, de las cuales seis se convertirían en huracán y dos serían huracanes “mayores”, con vientos de sobre 111 millas por hora.