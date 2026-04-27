El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan anticipó un patrón más húmedo e inestable para este martes en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, con lluvias frecuentes, tormentas eléctricas aisladas y un riesgo persistente de inundaciones.

Durante la tarde del lunes, aguaceros y tronadas afectaron principalmente el este, el interior y la mitad norte de la isla, dejando acumulaciones de entre dos y más de cuatro pulgadas en municipios como Naranjito, Bayamón, Toa Alta y Toa Baja, lo que provocó múltiples avisos de inundaciones. Aunque estas precipitaciones redujeron el índice de calor en esas zonas, el sur de Puerto Rico y Santa Cruz continuaron registrando valores en los altos 90 y bajos 100 grados Fahrenheit.

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Para mañana, el panorama estará dominado por un alto contenido de humedad en la atmósfera, con valores de agua precipitable entre 2.0 y 2.2 pulgadas, superiores a lo normal para la época. Esta humedad continuará llegando desde el mar Caribe y el norte de Sudamérica, favoreciendo condiciones propicias para el desarrollo de lluvias.

Se espera que durante la madrugada continúen los aguaceros pasajeros en sectores expuestos al viento, mientras que la frecuencia de lluvias aumentará entre la noche y la mañana del martes, especialmente en el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Esto podría provocar acumulación de agua en carreteras y áreas de drenaje deficiente.

En horas de la tarde, la combinación de humedad e inestabilidad —reforzada por una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera— favorecerá el desarrollo de más aguaceros y tormentas, principalmente sobre el interior y la mitad norte de la isla, así como en zonas a sotavento de Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes.

Los vientos, que se mantendrán variables, tenderán a disminuir gradualmente, lo que podría provocar que las lluvias se desplacen más lentamente y aumente el potencial de acumulaciones significativas. El riesgo de inundaciones urbanas y en riachuelos continuará de limitado a elevado, con una baja probabilidad de inundaciones repentinas.

Además, se anticipa un riesgo limitado de calor en áreas costeras durante la mañana, antes del desarrollo de lluvias en la tarde. También se espera la presencia de bajas concentraciones de polvo del Sahara sobre la región.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones.