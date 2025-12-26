El termómetro marcó esta madrugada 59 grados Fahrenheit en Jayuya, 63 en Aibonito y 64 en Arecibo.

Para la zona metropolitana, fluctuó entre 70 a 72 grados.

Estas temperaturas frescas y que muchos boricuas pudieran tipificar como frías para este ambiente tropical se deben a los vientos del noreste que llegan a Puerto Rico, informó la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

De hecho, el informe de las condiciones del tiempo expone que para este viernes continuarían las temperaturas frescas.

Mapa que establece las temperaturas mínimas para la madrugada de este viernes, 26 de diciembre. ( Captura )

“Se espera un clima típico de diciembre para los próximos días, caracterizado por temperaturas más bajas y períodos de lluvias con vientos alisios, principalmente durante la noche y la madrugada. No se anticipan riesgos meteorológicos significativos durante este período. Sin embargo, un aumento gradual de la humedad y la inestabilidad desde el miércoles hasta el jueves (Año Nuevo) podría resultar en lluvias más frecuentes y una baja probabilidad de rayos aislados”, resume el informe.

Novoa precisó que se augura que para Año Nuevo cambie la dirección del viento y se torne un poco más cálido que en la actualidad.

“Aumentaría un poco la temperatura”, precisó.

En cuanto a la lluvia, precisó que en ese fin de semana no se proyecta actividad significativa. Pueden llegar algunos aguaceros, principalmente al norte de la Isla.

Sería para Año Nuevo que se tornaría “un poco más húmedo”, dijo la experta.

En general, Novoa señaló que habrán días “bastante agradable para actividades al aire libre y bastante fresco”.

No obstante, llamó a los bañistas a alejarse de las playas del norte y de Culebra, debido a que llegarán varios pulsos de una marejada del norte que deteriorarán las condiciones marítimas.

“No se ve como un buen momento para visitar playas, particularmente las de norte”, sostuvo.

Ya está en efecto un comunicado de alto riesgo de corrientes marítimas. Estas arrastran hasta el mejor de los nadadores hacia mar adentro, lo que aumenta el peligro de ahogamiento.

La meteoróloga indicó que para esta noche comenzaría a entrar en vigor una advertencia para embarcaciones pequeñas.