El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que hoy, miércoles, persistirán las lluvias en gran parte de la Isla, por lo que urgió a los conductores a ejercer precaución ante el riesgo de carreteras mojadas e inundaciones.

Según el informe diario de la agencia, desde horas de la mañana se registrarán aguaceros en la zona metropolitana, mientras que en horas de la tarde la actividad de lluvia aumentará en el interior y el oeste, lo que se espera que provoque inundaciones urbanas aisladas.

“Por favor, ejerza precaución en áreas inundadas”, recomendó el SNM.

MARCH 25, 2026 🌧️🌥️

Limited to Elevated Flood Risk ⚠️ | Riesgo de Inundaciones de Limitado a Elevado ⚠️



⚠️🌧️ Limited to Elevated Flood Risk

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De hecho, la agencia emitió desde temprano una advertencia de inundaciones para Vega Baja y Vega Alta debido al desbordamiento del río Cibuco. Como resultado, la carretera PR-2 permanece cerrada al público en ese tramo.

Asimismo, los municipios de Arecibo, Camuy y Hatillo también se encuentran bajo advertencia de inundaciones a consecuencia de las lluvias, al menos hasta las 7:00 de la mañana.

Ante este panorama, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los informes del tiempo y a ejercer precaución en las carreteras, especialmente en zonas propensas a inundaciones.