Un día soleado, con algunos aguaceros breves, y temperaturas agradables se experimentará este sábado en Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

No obstante, existe un riesgo moderado de corrientes marinas que se extiende desde la costa noroeste, cruzando todo el norte y este, hasta el sureste. Estas corrientes suelen arrastrar hasta el mejor de los nadadores hacia mar afuera, por lo que la agencia federal exhortó a los bañistas a ejercer precaución.

En general, Meteorología explicó que un sistema de alta presión es responsible de estas condiciones mayormente secas y que ocasionan el tiempo estable.

PUBLICIDAD

Se augura que la temperatura más alta permanecerá en los medios 80 grados.

“Continuará un tiempo mayormente estable y de buen estado para Puerto Rico, con algunos chubascos pasajeros, especialmente durante la noche y en la mañana en las áreas del este... Los vientos aumentarán gradualmente hacia finales de la semana laboral, provocando condiciones más ventosas sobre las islas y las aguas costeras”, resumió el SNM en su informe.

Por otro lado, se informó que “las embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución, particularmente en las aguas mar afuera y en los pasajes locales”.

Se registran olas de hasta siete pies, precisó el SNM.