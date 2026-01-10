Aguaceros pasajeros con riesgo limitado de inundaciones se han pronosticado para este sábado.

El informe del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan promedió que estos aguaceros podrían dejar acumuladas hasta 1.50 pulgadas de lluvia.

Se detalló que “se esperan aguaceros pasajeros durante las horas de la mañana a través de las islas. Más tarde, en la tarde, se anticipan aguaceros localizados a través del interior, sur-central y el suroeste de Puerto Rico”.

Estos aguaceros son comunes para la época. Se debe a “un patrón típico de vientos alisios”, explicó Meteorología.

Sobre la posibilidad “limitada de inundaciones”, el informe del SNM detalló que existe mayor probabilidad de que se registren en la zona suroeste y que serían “localizadas”.

En cuanto a la temperatura, se informó que estarán “ligeramente superiores a lo normal”.

“Las temperaturas nocturnas se mantendrán ligeramente por debajo de lo normal en Puerto Rico, mientras que las temperaturas máximas diurnas se mantendrán cerca o ligeramente por encima de los valores típicos para esta época del año”, se explicó en el informe.

Sólo se informó las temperaturas durante el día, que estarían en los medios 80 grados Fahrenheit para las zonas bajas y en los altos 70 grados para las montañas.

“Las temperaturas agradables durante la noche persistirán, especialmente en las montañas de Puerto Rico”, se indicó, sin anticipar los grados en los que fluctuarán.

Asimismo, Meteorología alertó que “un fuerte sistema de alta presión superficial que migra del oeste al centro del Atlántico mantendrá un flujo moderado de vientos del noreste al menos hasta la tarde del domingo. Se espera que los vientos cambien del este para el lunes a medida que la alta presión se asiente sobre el Atlántico central. Las condiciones meteorológicas seguirán influenciadas por este sistema, lo que generará condiciones generalmente más secas y estables en toda la región. Durante este período, continuarán los chubascos matutinos pasajeros a lo largo de las costas, seguidos de actividad localizada vespertina en el centro, suroeste y centro-sur de Puerto Rico, impulsada por el calentamiento diurno, la convergencia de la brisa marina y los efectos locales”.

Por otro lado, no hay activo ningún comunicado para operadores de pequeñas embarcaciones. No obstante, se solicitó a los bañistas a que tengan precaución cuando acudan a las playas. El informe destaca que “existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas expuestas del norte y este de Puerto Rico”.

Se solicitó precaución a los bañistas, ya que estas “corrientes marinas amenazantes a la vida son posibles incluso en áreas de riesgo moderado. Nade cerca de un salvavidas”.