El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que una densa nube de polvo del Sahara comenzó a afectar a Puerto Rico, elevando a niveles “muy altos” la concentración de partículas en la atmósfera este lunes.

En su informe diario, la agencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta, ya que estas concentraciones podrían provocar cielos brumosos, reducción en la visibilidad y un aumento en los síntomas de alergias.

“Se exhorta a los grupos sensibles, incluyendo a las personas con condiciones respiratorias, a tomar precauciones. Evite actividades al aire libre”, leen las recomendaciones del SNM, que también exhortan a seguir consejos del Departamento de Salud (DS).

⚠️ Saharan Dust. Expect hazy skies, reduced visibility & allergy issues. Avoid outdoor activities & keep meds handy!



⚠️ Polvo del Sahara. Se espera cielo brumoso, visibilidad reducida y problemas de alergias. ¡Evite actividades al aire libre! pic.twitter.com/bwyvIthuGW — NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 1, 2026

A través de su portal, el Departamento de Salud (DS) advierte que el polvo del Sahara puede contener, entre otros componentes, “minerales, materia orgánica, sales marinas, virus y bacterias”. La agencia señala que estas partículas pueden agravar condiciones de salud, especialmente en personas inmunocomprometidas y en poblaciones vulnerables o sensitivas.

Ante este escenario, Salud recomienda limitar las actividades al aire libre. De ser necesario salir al exterior, aconseja utilizar mascarillas y gafas protectoras, vestir ropa ligera y mantenerse bien hidratado. Asimismo, exhorta a las personas con condiciones respiratorias, como asma, a tener a la mano sus medicamentos y seguir las indicaciones de su médico.