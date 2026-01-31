Un riesgo de limitado a elevado de inundaciones se espera desde hoy, sábado, hasta posiblemente el próximo martes, debido a la lluvia que se augura.

Sería el sureste, sur, este y noreste de Puerto Rico las áreas más afectadas por los aguaceros de este sábado, precisó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan en una gráfica.

“Estamos entrando en un periodo de tiempo inestable comenzando hoy, sábado. Una vaguada y un sistema frontal que se aproximan a la región provocarán periodos de lluvia de moderada a fuerte y tormentas eléctricas aisladas, al menos hasta mediados de semana. Importante: Se insta a los residentes y visitantes a evitar riachuelos, quebradas y otras áreas recreativas cerca de ríos, ya que los niveles del agua pueden aumentar rápidamente”, alertó Meteorología.

Se detalló en el informe del tiempo que se espera que sea tarde mañana, domingo, hacia el martes los días más lluviosos.

Para hoy, sábado, sin embargo, “los análisis muestran que los valores de agua precipitable estén por encima de lo normal, de 1.75 a dos pulgadas de lluvia”.

Entre los impactos esperados están la acumulación de agua en las carreteras y áreas de pobre drenaje, así como inundaciones urbanas y de riachuelos.

Se instó a los conductores a no transitar por carreteras inundadas.

Por otro lado, las condiciones marítimas están peligrosas.

Se registra un alto riesgo de corrientes marinas desde Rincón a Fajardo, así como en Culebra.

“(Una) Advertencia para Operadores de Embarcaciones Pequeñas y Riesgo Alto de Corrientes Marinas en efecto hasta tarde esta noche. Se espera la llegada de una marejada del norte de largo periodo a principios de la próxima semana, lo que aumentará el oleaje hasta los 12 pies hasta mediados de semana”, informó Meteorología.

El informe añade que “durante los próximos días se anticipan condiciones marítimas deterioradas, afectando principalmente la costa norte de Puerto Rico y Culebra. Se espera que el oleaje aumente hasta siete pies hasta temprano el domingo en la mañana. No obstante, una marejada más fuerte podría provocar un nuevo deterioro de las condiciones marítimas a partir del lunes”.