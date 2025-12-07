Algunos aguaceros matutinos podrían afectar varias zonas de Puerto Rico durante las primeras horas de este domingo, aunque se espera que el tiempo mejore en la tarde.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), la nubosidad y algunos aguaceros se mantendrán sobre sectores de la isla durante la mañana, pero en la tarde se prevén condiciones mayormente estables con mínima probabilidad de lluvia. El SNM también indicó que se anticipan condiciones ventosas hoy, especialmente en las zonas costeras del sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 21 y 25 millas por hora (mph).

La agencia advirtió que los objetos sin asegurar podrían ser desplazados por el viento, por lo que recomendó tomar precauciones al aire libre y asegurar cualquier material liviano en patios y balcones.

De otra parte, se prevé un riesgo de corrientes marinas moderado hoy, principalmente en las playas del norte y este de Puerto Rico.

“Mantente alerta y nada cerca de salvavidas”, recomendó el SNM.

En caso de ser arrastrado por una corriente, se aconseja mantener la calma, nadar paralelo a la orilla hasta salir de la corriente y luego dirigirse hacia la playa.