Un gesto cotidiano terminó convirtiéndose en una historia de solidaridad que ha conmovido a miles de personas en Estados Unidos.

Un repartidor de comida (DoorDash) de 78 años logró recaudar más de 500,000 dólares en donaciones luego de que una mujer en Tennessee iniciara una campaña para ayudarlo a regresar a su jubilación.

Richard Pulley realizaba una entrega de café cuando Brittany Smith notó algo que la conmovió profundamente. La cámara de seguridad de su casa captó al hombre subiendo lentamente los escalones del porche mientras se apoyaba en el pasamanos antes de dejar el pedido en la puerta.

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Impactada por la escena, Smith decidió compartir el vídeo en redes sociales con la intención de encontrar al repartidor y conocer su historia. En la publicación incluyó un enlace a una campaña de donaciones para ayudarlo.

En pocos días, la iniciativa se volvió viral y miles de personas comenzaron a aportar dinero. En menos de una semana, la recaudación superó los 800,000 dólares, una cifra que sorprendió tanto al propio Pulley como a su esposa, Brenda.

“Estamos muy agradecidos con todas las personas que ayudaron”, dijo el hombre durante una entrevista televisiva, donde expresó que el apoyo recibido aliviará gran parte de las preocupaciones económicas que enfrentaban.

Pulley había salido de la jubilación para ayudar a su familia después de que su esposa perdiera su empleo. Durante más de un año, ambos trabajaron juntos realizando entregas a domicilio.

Debido a su edad, conseguir trabajo formal se volvió difícil. Por eso decidieron trabajar en servicios de reparto: Brenda conducía el automóvil y Richard se encargaba de llevar los pedidos hasta las puertas de las casas.

Según contó la pareja, esta actividad les permitía cubrir gastos básicos y parte de los costos médicos que deben afrontar cada año.

Días después de iniciar la campaña, Smith finalmente pudo reunirse con el matrimonio en un restaurante de la ciudad de Manchester para contarles personalmente cuánto dinero se había recaudado.

La noticia dejó a la pareja profundamente emocionada. “Es difícil creer que tantas personas quieran ayudar a alguien que ni siquiera conocen”, comentó Brenda, quien explicó que el dinero les permitirá reducir la carga de trabajo y vivir con mayor tranquilidad.

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Para Richard, la ayuda representa algo aún más importante: recuperar la estabilidad. “Esto nos quita mucha presión y hace que la vida vuelva a ser más llevadera”, dijo.

Un gesto que cambió sus vidas

Hasta el 13 de marzo, la campaña de donaciones había superado los 830,000 dólares, una suma que permitirá a la pareja cubrir gastos y disfrutar de su jubilación después de años de trabajo.

La historia ha sido celebrada en redes sociales como un ejemplo del impacto que puede tener un pequeño acto de empatía. Para los Pulley, la iniciativa fue completamente inesperada.

“Todavía no puedo creer que alguien se haya preocupado tanto como para hacer algo así por nosotros”, afirmó Brenda.