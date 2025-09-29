Una abogada de Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de matar a Charlie Kirk, solicitó el jueves a un juez más tiempo para revisar la gran cantidad de pruebas en el caso antes de decidir si la defensa buscará una audiencia preliminar.

Una audiencia preliminar determinará si hay suficiente evidencia contra Robinson para proceder con un juicio. Los acusados pueden renunciar a ese paso, pero la abogada recién asignada para defender a Robinson, Kathryn Nester, dijo que su equipo no tenía la intención de hacerlo.

Los fiscales de Utah han acusado a Robinson de asesinato agravado y planean pedir la pena de muerte.

Tanto la defensa como la fiscalía reconocieron en una breve audiencia el lunes que la cantidad de pruebas que tienen los fiscales es “voluminosa”. Robinson no estuvo presente en la audiencia y apareció vía audio desde la cárcel a petición de su equipo de defensa.

El juez Tony Graf fijó la próxima audiencia para el 30 de octubre.

Los abogados defensores de Robinson y los fiscales de la Fiscalía del Condado Utah declinaron hacer comentarios luego de la audiencia del lunes. Tuvo lugar en Provo, a pocas millas del campus de la Universidad del Valle de Utah en Orem, donde muchos estudiantes aún están asimilando el trauma del tiroteo del 10 de septiembre y la búsqueda de día y medio del sospechoso.

Las autoridades arrestaron a Robinson cuando se presentó con sus padres en la estación policial de su ciudad natal en el suroeste de Utah, a más de tres horas en auto del lugar del ataque, para entregarse. Los fiscales han revelado desde entonces mensajes de texto incriminatorios y pruebas de ADN que, según ellos, conectan a Robinson con el asesinato.

Una nota que Robinson dejó para su pareja romántica antes del tiroteo decía que tenía la oportunidad de matar a una de las voces conservadoras líderes del país, “y voy a aprovecharla”, indicó el fiscal del condado Utah, Jeff Gray, a los periodistas antes de la primera audiencia. Gray también dijo que Robinson escribió en un mensaje de texto sobre Kirk a su pareja: “Ya tuve suficiente de su odio”.

El asesinato de Kirk, un aliado cercano del presidente Donald Trump que trabajó para orientar a los votantes jóvenes hacia el conservadurismo, ha galvanizado a los republicanos que han prometido continuar con la misión de Kirk de mover la política estadounidense más a la derecha.

Trump ha declarado a Kirk un “mártir” por la libertad y ha amenazado con tomar medidas drásticas contra lo que llamó la “izquierda radical”.

Trabajadores en todo Estados Unidos han sido castigados o despedidos por hablar sobre Kirk después de su muerte, incluidos maestros, empleados públicos y privados y personalidades de los medios, siendo el más notable Jimmy Kimmel, cuyo programa nocturno fue suspendido y luego reincorporado por la cadena ABC.

La organización política de Kirk, Turning Point USA, con sede en Arizona, atrajo a jóvenes cristianos evangélicos a la política a través de su podcast, redes sociales y eventos en campus. Muchos republicanos prominentes están participando en los próximos eventos en campus que Kirk planeaba asistir, incluidos el gobernador de Utah, Spencer Cox, y el senador Mike Lee en la Universidad Estatal de Utah el martes.