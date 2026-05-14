Accidente de avión médico deja 4 muertos y provoca fuego forestal en Nuevo México
Las autoridades intentan contener el incendio.
PUBLICIDAD
Una pequeña avioneta médica se estrelló la mañana del jueves en las afueras de Ruidoso, Nuevo México, causando la muerte de las cuatro personas a bordo, informaron las autoridades.
La causa del accidente aún se desconoce, indicó el administrador del condado de Lincoln, Jason Burns, mientras el Servicio Forestal de Estados Unidos trabajaba junto a agencias locales para controlar un incendio provocado por el impacto. El fuego se había extendido a aproximadamente 30 acres (12 hectáreas), según Burns, quien señaló que las autoridades están “muy preocupadas” por contener las llamas debido a las condiciones secas y ventosas.
Las víctimas eran miembros de la tripulación aérea y personal médico, dijo Burns. Sus nombres aún no han sido divulgados.
“Nuetros corazones y oraciones están con las familias, seres queridos, amigos y colegas de quienes perdieron la vida en este trágico incidente”, expresó Burns durante una conferencia de prensa.
El vuelo había partido del Roswell Air Center y se dirigía al Aeropuerto Regional Sierra Blanca, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán el accidente.
La aeronave, operada por Trans Aero MedEvac, realizaba una misión de transporte médico y fue reportada como desaparecida después de perderse la comunicación y el contacto por radar, informó la empresa en un comunicado.
“Pedimos a todos que continúen teniendo en sus pensamientos y oraciones a las familias de nuestros tripulantes, así como a los socorristas y al personal que trabaja activamente en esta crisis”, expresó la compañía.