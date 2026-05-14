Una pequeña avioneta médica se estrelló la mañana del jueves en las afueras de Ruidoso, Nuevo México, causando la muerte de las cuatro personas a bordo, informaron las autoridades.

La causa del accidente aún se desconoce, indicó el administrador del condado de Lincoln, Jason Burns, mientras el Servicio Forestal de Estados Unidos trabajaba junto a agencias locales para controlar un incendio provocado por el impacto. El fuego se había extendido a aproximadamente 30 acres (12 hectáreas), según Burns, quien señaló que las autoridades están “muy preocupadas” por contener las llamas debido a las condiciones secas y ventosas.

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Las víctimas eran miembros de la tripulación aérea y personal médico, dijo Burns. Sus nombres aún no han sido divulgados.

“Nuetros corazones y oraciones están con las familias, seres queridos, amigos y colegas de quienes perdieron la vida en este trágico incidente”, expresó Burns durante una conferencia de prensa.

El vuelo había partido del Roswell Air Center y se dirigía al Aeropuerto Regional Sierra Blanca, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán el accidente.

La aeronave, operada por Trans Aero MedEvac, realizaba una misión de transporte médico y fue reportada como desaparecida después de perderse la comunicación y el contacto por radar, informó la empresa en un comunicado.

“Pedimos a todos que continúen teniendo en sus pensamientos y oraciones a las familias de nuestros tripulantes, así como a los socorristas y al personal que trabaja activamente en esta crisis”, expresó la compañía.