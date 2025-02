Un cirujano plástico de Florida enfrenta una acusación del Departamento de Salud estatal por la muerte de una paciente tras tras practicarle un famoso procedimiento quirúrgico.

Se trata del Dr. Fermín Morales, quien actualmente trabaja en New Life Plastic Surgery, pero que en junio de 2023 realizaba procedimientos en Venus Cosmetic Institute, en Doral.

De acuerdo con la denuncia administrativa presentada en su contra, la cual reprodujo The Tampa Bay, Morales practicó un Brazilian Butt Lift (BBL) a una paciente identificada como “S.L.”, de 40 años.

Durante la intervención, el médico aseguró haber utilizado guía de ultrasonido para colocar la grasa en la zona correcta. Sin embargo, el informe alega que este inyectó grasa en los músculos glúteos, una acción prohibida por el Código Administrativo de Florida.

PUBLICIDAD

La mujer falleció al día siguiente de la cirugía y, según la autopsia realizada tres días después, se encontraron grandes cantidades de grasa lacerada en los músculos glúteos y glóbulos de grasa en los vasos sanguíneos del pulmón izquierdo.

El Dr. Morales, certificado por la Junta Americana de Cirugía desde 2009 y con licencia desde 2011, no tenía antecedentes disciplinarios hasta este caso. No obstante, la clínica New Life Plastic Surgery, donde ahora trabaja, estuvo involucrada en varias controversias relacionadas con procedimientos estéticos.

Entre sus cirujanos, el Dr. Naveed Nosrati tuvo que pagar US$250,000 en un caso de mala praxis por la muerte de una mujer tras una abdominoplastia en 2022.

El Dr. Julio Clavijo-Alvarez fue sancionado por errores en la colocación de drenajes tras, nuevamente, un BBL y por firmar formularios de prescripción en blanco. Sumado a todo ello, el Dr. Christopher Dress recibió una multa en diciembre debido a omisiones tras una cirugía de abdomen en otro centro.

Además, en el pasado, New Life Plastic Surgery fue vinculada a otras situaciones graves: Oliver Simmons estuvo involucrado en la muerte de una paciente tras un BBL en la clínica, mientras que Harry Intsiful realizó procedimientos que casi resultaron fatales para una paciente, lo que llevó a un acuerdo de US$995,000 en un caso de mala praxis.

¿Qué es una Brazilian Butt Lift, la operación que por la que acusan al cirujano de Florida?

El Brazilian Butt Lift es un procedimiento estético que implica la extracción de grasa de áreas como el abdomen, la cintura o los muslos mediante liposucción, tal como detalla la Asociación Americana de Cirujanos Plasticos en su web.

PUBLICIDAD

Esta grasa se purifica y luego se inyecta en los glúteos para aumentar su volumen y mejorar su forma. Es crucial que la grasa se inyecte en el tejido subcutáneo y no en los músculos glúteos, ya que esto puede provocar complicaciones graves.

Aunque el BBL puede ofrecer resultados estéticos deseados, conlleva riesgos significativos, de acuerdo a una publicación del Kamol Hospital.

Uno de los principales peligros es la embolia grasa, que ocurre cuando la grasa inyectada ingresa en el torrente sanguíneo y bloquea vasos en órganos vitales como los pulmones, el corazón o el cerebro, lo que puede ser fatal. Otros riesgos incluyen infecciones, necrosis de la grasa (muerte del tejido graso), irregularidades en la apariencia de los glúteos y complicaciones relacionadas con la anestesia.

Debido a estos riesgos, es fundamental que el BBL sea realizado por cirujanos plásticos certificados y con experiencia en la técnica. Además, los pacientes deben ser informados detalladamente sobre los posibles peligros y las alternativas disponibles antes de someterse al procedimiento.