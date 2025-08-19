La selección del jurado comenzó el martes en el juicio contra la matriarca de una familia del sur de Florida, acusada de orquestar el asesinato por encargo de su exyerno.

Donna Adelson está acusada de planear el asesinato en 2014 del profesor de derecho de la Universidad Estatal de Florida, Daniel Markel, quien fue baleado en la cabeza dentro de su garaje en Tallahassee.

Adelson enfrenta cargos de asesinato en primer grado, así como conspiración e incitación para cometer asesinato en primer grado, en un juicio que podría extenderse hasta la semana del 8 de septiembre.

Charles Adelson, Magbanua y su exnovio, García, fueron condenados a cadena perpetua tras ser hallados culpables de asesinato en primer grado. El amigo de García, Rivera, cumple una condena de 19 años tras declararse culpable de asesinato en segundo grado y testificar contra los demás involucrados.

El caso ha captado la atención de la capital de Florida durante más de una década, a medida que salían a la luz detalles escabrosos sobre un divorcio conflictivo, tensiones familiares y disputas por la custodia de los hijos, que culminaron con el asesinato de un destacado profesor local.

Donna Adelson fue arrestada en 2023 cuando ella y su esposo estaban a punto de abordar un vuelo con destino a Vietnam con boletos de solo ida, un país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. La detención ocurrió una semana después de que su hijo, cirujano oral, fuera declarado culpable.