ATLANTA. Fiscales federales presentaron el martes cargos contra un hombre de Georgia que fue arrestado un día antes por la policía, después de que su familia se pusiera en contacto con las autoridades para informarles de que planeaba un tiroteo en el aeropuerto internacional de Atlanta.

Billy Joe Cagle, de 49 años, amenazó con “disparar” en el aeropuerto más transitado del mundo durante una llamada de FaceTime mientras conducía, y terminó abruptamente la llamada después de decir: “Estoy en el aeropuerto y voy a disparar”, dijeron los fiscales en un comunicado de prensa. La policía de Atlanta arrestó a Cagle, de Cartersville, el lunes en el Aeropuerto Internacional Hartsfield Jackson de Atlanta y encontró un rifle de asalto y municiones en su camioneta, dijo el jefe Darin Schierbaum.

Los fiscales federales dijeron en un comunicado de prensa el martes que habían acusado a Cagle de intento de violencia en un aeropuerto internacional, comunicaciones interestatales con amenazas y posesión ilegal de un arma de fuego. La familia de Cagle se puso en contacto con la policía de Cartersville, que llamó inmediatamente a la policía de Atlanta, según las autoridades. Los agentes del aeropuerto pudieron localizar a Cagle en el aeropuerto y arrestarlo en 15 minutos, dijo Schierbaum.

El aeropuerto se encuentra a unos 80 kilómetros al sureste de Cartersville, una ciudad del noroeste de Georgia. “Cagle amenazó sin sentido con cometer actos violentos atroces contra viajeros inocentes, en el aeropuerto más transitado del mundo, con un arma de gran potencia que no tenía derecho legal a poseer”, dijo el fiscal federal Theodore Hertzberg en el comunicado. Los registros penitenciarios en línea mostraban que Cagle estaba detenido en la cárcel del condado de Clayton por cargos estatales de posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente y amenazas terroristas.

Schierbaum dijo el martes que sería trasladado a custodia federal. No quedó claro de inmediato si el hombre tenía un abogado que pudiera comentar los cargos que se le imputan, y los intentos de contactar con su familia fueron infructuosos. La sargento T. Jones, a quien le quedan unos seis meses para terminar su carrera de tres décadas en el Departamento de Policía de Atlanta, habló por teléfono con uno de los familiares de Cagle el lunes por la mañana y transmitió la información a los agentes para ayudarles a identificarlo.

Ella y otros agentes hablaron sobre la detención durante una rueda de prensa el martes. “Esto es para lo que me he formado y me ha encantado hacerlo durante los últimos 29 años, es una sensación increíble”, dijo sobre haber ayudado a evitar una posible tragedia. El agente M. Banks, que lleva casi tres años en el Departamento de Policía de Atlanta y unos dos años en el aeropuerto, identificó y detuvo a Cagle. “Tenía miedo. Por un segundo sentí miedo”, dijo sobre el momento en que se le acercó, y añadió que su entrenamiento entró en acción, pero que era plenamente consciente de lo fácil que era que las cosas salieran mal.

Nick Roberts, que conoce a Cagle desde el instituto, le envió un mensaje de texto a su amigo el domingo por la noche, preocupado por las publicaciones que había hecho en Facebook. Dijo que Cagle tenía problemas de salud mental.

Cagle había publicado en Facebook el domingo por la mañana que era esquizofrénico y que estaba tomando medicación. Roberts dijo que Cagle lo llamó alrededor de las 9 p. m. del domingo por la noche y le aseguró que estaba bien. Roberts dijo que Cagle amaba a sus dos hijas y trabajaba duro transportando heno y haciendo trabajos de cercado.

“Quiero que la gente sepa que no era un monstruo”, dijo Roberts. “Esto fue una gran sorpresa para muchos de nosotros que fuimos al instituto con él y lo conocemos en la comunidad”. Durante una rueda de prensa el lunes, la policía mostró un vídeo de vigilancia en el que, según dijeron, se veía a Cagle llegando al aeropuerto y un vídeo de la cámara corporal de su detención. Se ve una camioneta Chevrolet con plataforma llegando a la acera de la terminal del aeropuerto alrededor de las 9:30 de la mañana y, unos minutos más tarde, se ve a un hombre identificado por la policía como Cagle entrando en el aeropuerto. Se dirige al control de seguridad de la TSA y muestra “gran interés en esa zona”, dijo Schierbaum.

Las imágenes de la cámara corporal muestran a los agentes de policía de Atlanta, que tenían una foto de Cagle proporcionada por su familia en sus teléfonos, acercándose a él y comenzando a hacerle preguntas antes de detenerlo. Mientras lo tumban en el suelo y le esposan, se oye a Cagle gritar.