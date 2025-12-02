CADILLAC, Michigan. Las autoridades acusaron el martes a una mujer y a su esposo de asesinato por la muerte de su hija biológica embarazada, cuyo cuerpo fue encontrado en un bosque de Michigan tres semanas después de su desaparición.

Rebecca Park, de 22 años, se encontraba en los últimos días de su embarazo cuando fue vista por última vez el 3 de noviembre. El bebé había sido extraído de su vientre cuando se descubrieron sus restos la semana pasada, declaró la fiscal Johanna Carey en el tribunal.

“Esto es, francamente, la personificación del mal”, dijo Carey.

Cortney Bartholomew, de 40 años, y Brad Bartholomew, de 47, fueron acusados de asesinato, tortura y otros delitos en el condado de Wexford, a 321 kilómetros (200 millas) al noroeste de Detroit. “El Sr. Bartholomew llevó a Rebecca a su casa, la obligó a subir a otro vehículo y la llevó al bosque, donde la apuñalaron, la obligaron a tumbarse en el suelo mientras le extraían a su bebé, lo que finalmente le causó la muerte a ella y a su bebé”, dijo Carey.

Los Bartholomew comparecieron ante el tribunal por video desde la cárcel y se les negó la fianza. El defensor público Robert Champion se negó a hacer comentarios sobre el caso.

El fiscal no reveló el motivo. Decenas de personas llenaron la sala, incluyendo muchas que buscaban a Park. Los autos en el estacionamiento tenían mensajes: “Justicia para Rebecca y la bebé Park”.

Cortney Bartholomew era la madre biológica de Park, pero Park fue criada por una pareja que la adoptó a ella y a sus hermanos.

“Merece ser recordada como la dulce niña que era de pequeña”, dijo su madre, Stephanie Park, a 9&10 News.