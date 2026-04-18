El director del FBI, Kash Patel, advirtió al medio The Atlantic que “se verán en los tribunales” después de que la revista publicara un artículo en el que se alegaba que Patel había mostrado un comportamiento “errático” que “podría costarle su puesto”.

En el artículo “El comportamiento errático de Kash Patel podría costarle su puesto de trabajo”, las fuentes dijeron al medio que los problemas con su conducta van mucho más allá de lo que se conocía anteriormente e incluyen tanto una embriaguez evidente como ausencias inexplicables.

Según las fuentes, Patel es conocido por beber hasta emborracharse visiblemente, en muchos casos en el club privado Ned’s en Washington, D.C., en presencia de personal de la Casa Blanca y de otras dependencias administrativas.

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También se sabe que bebe en exceso en el Poodle Room de Las Vegas, donde suele pasar parte de sus fines de semana. Al principio de su mandato, las reuniones y las sesiones informativas tuvieron que reprogramarse para más tarde debido a sus noches de excesos con el alcohol.

Según información proporcionada a funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca, en varias ocasiones durante el último año, miembros de su equipo de seguridad tuvieron dificultades para despertar a Patel porque, al parecer, estaba ebrio.

El medio añade que algunos colegas de Patel en el FBI temen que su comportamiento personal se haya convertido en una amenaza para la seguridad pública.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado que, bajo la administración de Donald Trump y Patel, “la delincuencia en todo el país se ha desplomado al nivel más bajo en más de 100 años y muchos criminales de alto perfil han sido encarcelados. El director Patel sigue siendo una pieza clave en el equipo de la Administración encargado de la ley y el orden”. El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó: “Patel ha logrado más en 14 meses que la administración anterior en cuatro años. Los artículos difamatorios con fuentes anónimas no constituyen periodismo”.

El manual de ética del Departamento de Justicia establece que “se prohíbe a los empleados el consumo habitual y excesivo de alcohol u otras sustancias intoxicantes”.