Los Ángeles. El FBI se encuentra analizando pruebas de ADN recuperados en la residencia de Nancy Guthrie en el estado de Arizona, lo que supone un avance en el caso de desaparición de la mujer de 84 años y madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa Today, según informaron este jueves medios estadounidenses.

Un laboratorio privado de Florida que colabora con el Departamento del Alguacil del condado de Pima envió la muestra recuperada al FBI, de acuerdo a fuentes relacionadas al caso citadas por ABC News.

El caso es uno de los principales misterios en Estados Unidos, donde las autoridades creen que Nancy Guthrie posiblemente fue secuestrada de su casa a las afueras de Tucson (Arizona), durante la madrugada del 1 de febrero, pero aún está considerada oficialmente como desaparecida.

PUBLICIDAD

El alguacil de Pima, Chris Nanos, había explicado anteriormente que las muestras de ADN recuperado de la casa de Nancy Guthrie provienen de más de una persona.

La familia ofreció un millón de dólares de recompensa por información que ayude a encontrar a la mujer, quien tiene problemas de salud, entre ellos un marcapasos.

Por su parte, el FBI ha prometido 100,000 dólares por pistas que ayuden a dar con el paradero de la mujer o la captura de los responsables de su desaparición.