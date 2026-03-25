Un sindicato de Policías en Arizona pidió la renuncia del jefe de la Policía del condado de Pima, Chris Nanos, quien encabezó el operativo de respuesta tras la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la presentadora de NBC, Savannah Guthrie.

Según reportó NewsNation, el sindicato, que agrupa a más de 300 oficiales de la oficina que encabeza Nanos, emitieron un voto de censura contra el uniformado, quien se ha visto inmerso en una serie de controversias, la más reciente de estas por su gestión al mando de la investigación sobre la desaparición de Guthrie, de 84 años.

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Sin embargo, la censura emitida por el sindicato no tiene nada que ver con los señalamientos sobre la investigación de la desaparición de Guthrie, sino con información que ha trascendido sobre el historial disciplinario de Nanos cuando se desempeñaba en el Departamento de Policía del Paso, y que éste habría ocultado.

El sindicato reveló que según los registros de la Policía de El Paso, Nanos, quien se convirtió en el jefe de la Policía de Pima en el 2024, fue suspendido ocho veces cuando era policía en El Paso, por razones disciplinarias. Nanos prestó sus servicios en el Departamento de Policía de El Paso desde 1976 y renunció en 1982 para evitar ser despedido, y la “insubordinación y la ineficiencia constante” fueron los motivos de su renuncia, según el sindicato.

El sindicato indicó que las suspensiones se debieron a numerosas acusaciones, incluyendo el uso de la fuerza, apuestas ilegales, impuntualidad habitual, insubordinación, arrestos y negligencia en el cumplimiento del deber. 241 miembros de la Policía del condado de Pima votaron por la opción “Cero confianza y renuncia”, 65 se abstuvieron y ninguno votó por “Confianza y continuidad”.

“El sheriff Nanos debe renunciar de inmediato para restaurar la confianza, la rendición de cuentas y la eficacia operativa del Departamento del Sheriff del Condado de Pima”, decía el comunicado. “Mantener el liderazgo en estas circunstancias pone en peligro la seguridad pública, la moral del departamento y la credibilidad de las fuerzas del orden en el Condado de Pima”.

El Uniformado ha estado bajo fuego desde que se reportó la desaparición de Nancy Guthrie, y ha sido señalado por errores al preservar y proteger la escena del crimen adecuadamente, divulgar públicamente información sensible sobre la pesquisa y hasta de hacer “chapucerías”, durante investigación. El propio Nanos ha reconocido que su departamento ha cometido errores durante el desarrollo de la investigación.

Guthrie, de 84 años, fue reportada como desaparecida el 1 de febrero al no presentarse a la iglesia. Su desaparición ha recibido cobertura nacional y, dos meses después del inicio de la investigación, el caso parece estar estancado. El escrutinio del caso se debe a la falta de avances, incluyendo la ausencia de arrestos o pistas sólidas. La junta de supervisores expresó su frustración con Nanos en una reunión celebrada el martes para discutir “asuntos reportados recientemente” relacionados con su historial laboral y otros asuntos.